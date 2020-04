Cassano: "Al Real Capello mi mise fuori dopo due gol: sono andato fuori di testa"

"Ma aveva ragione lui, non ne poteva più. E a cinque giornate dalla fine, mi diede un'altra occasione".

Ospite di Sky, Antonio Cassano ha parlato anche del più grosso rammarico della sua vita, l'occasione non sfruttata ai tempi del Real Madrid: "A 23 anni sei nella più grande squadra della storia (il Real Madrid, ndr) e non la sfrutti: questo è il mio rimpianto, la più grande scemenza che ho fatto nel calcio. Un'occasione clamorosa buttata dalla finestra, mi ha fatto capire quello che ero e cosa ho buttato via. Se fossi andato al Barça? Nel 2006 al posto mio giocava Ronaldinho, con Eto'o al centro e un Messi in rampa di lancio. A Madrid invece c'eravamo a sinistra io o Robinho: ho fatto la scelta giusta ad accettare ma una gran stupidata a fare disastri. Capello? Aveva fatto tantissimo per me già prima: io arrivai sei mesi prima di lui, ho fatto una preparazione ottima e perso 16 kg. Nelle prime tre partite sono partito alla grande, facendo due gol e alla quarta mi ha messo fuori: io sono andato fuori di testa mancandogli di rispetto per l'ennesima volta e stavolta lui ha sbottato, non ne poteva più. Lui tratta tutti alla stessa maniera, ma a cinque giornate dalla fine mi ha dato ancora una opportunità: lui ha fatto tanto per me, io poco per lui".