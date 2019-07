© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il problema più grande della Roma è Pallotta con Fienga e soprattutto Baldini, che non appare ma decide sempre. Aveva in mente l'allontanamento di Totti fin dal suo ritorno e c'è riuscito, così come c'è riuscito con De Rossi. Ma la Roma non solo loro, la Roma è la gente". Parole e pensieri di Antonio Cassano, ex attaccante della Roma che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. "Lukaku all'Inter? A me non piace e a 85 milioni di euro è una follia - prosegue -. Visto che la Juventus vuole Icardi, piuttosto, si favorisca il passaggio di Higuain all'Inter, magari con un conguaglio economico. Anche se per me Higuain è più forte di Icardi".