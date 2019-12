© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'ho sempre detto, deve giocare sempre Cristiano Ronaldo e poi uno tra Higuain e Dybala". Dagli studi di Tiki Taka, Antonio Cassano interviene così sulla questione legata all'attacco della Juventus, sottolineando quanto a prescindere sia fondamentale l'apporto di CR7: "E' vero, è un mesetto che non sta giocando bene, ma non possiamo mettere in discussione il portoghese. Anche se gioca malissimo dieci partite, è troppo importante averlo in campo, fa paura agli avversari anche stando fermo".

Un problema con Sarri - "Io penso che Ronaldo abbia un grande problema con Sarri - prosegue Cassano parlando del rapporto tra i due -, sia tatticamente che caratterialmente. Tutto è nato dalle ultime sostituzioni, un giocatore del genere tu lo irriti facendo così. Sarri ha detto che manca di brillantezza? Secondo me non gli manca niente. Tra loro c'è un minimo di problema, la Juve è brava a tamponare. Devi farlo giocare, le chiacchiere stanno a zero.