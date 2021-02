Cassano: "CR7 preso per la Champions, in 3 anni ha fatto malissimo. Non c'entra niente con le idee di Pirlo"

vedi letture

"Ronaldo è stato preso per vincere la Champions ma con lui la Juve ha fatto peggio e allo Scudetto sarebbe arrivata comunque, un progetto sbagliato": parole e musica di Antonio Cassano al Corriere dello Sport. Il barese ha lanciato una stoccata anche alla società juventina: "Per 120 anni alla Juve contava solo vincere, vincere è ancora un obbligo, ma prima con Sarri e poi con Andrea la società ha tentato di cambiare pelle. Il bel gioco, oltre ai titoli… Ronaldo con le idee di Andrea non c’entra. Per me in questi tre anni ha fatto malissimo. A meno che non riesca finalmente a centrare la coppa proprio ora".