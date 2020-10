Cassano critica Conte: "Eriksen è un campione: a uno come lui non si rinuncia mai"

Antonio Cassano, doppio ex del derby che si disputerà oggi pomeriggio, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport criticando le scelte di Antonio Conte in merito all'utilizzo di Eriksen: "C'è un problema tattico. A Conte quel tipo di giocatore non piace, ma Eriksen è un top player, un campione: in Nazionale segna sempre e in Premier League era un fenomeno. Io a Eriksen dietro le punte non rinuncio, mai".