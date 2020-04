Cassano: "Haaland? Ne parlai due anni fa con Ausilio, lo aveva già adocchiato"

L’ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto oggi in diretta su Instagram assieme a Christian Vieri: “Haaland? Parlavo di Haaland con Ausilio - ha detto riferendosi al ds dell'Inter - quando iniziava a giocare nel Salisburgo due anni fa. Lui mi ha detto che lo aveva già adocchiato. Direi che è un tuo fac simile - ha aggiunto rivolgendosi a Bobo -. Sa tenere alta la squadra, sa segnare, sa giocare con ambedue i piedi. È un animale, non ha paura di niente e di nessuno. Mi ricorda anche un po’ Ibrahimovic anche se Ibra è destro. Secondo me andrà al Paris Saint-Germain o al Manchester United, che prima o poi prenderà un grande allenatore e ripartirà. Il Barcellona? Se anche Suarez dovesse andare via io credo che Messi gli ultimi anni di carriera li giocherà da centravanti”.