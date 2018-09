Cassano: "Ho rifiutato la Juve per poter giocare con Totti"

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

Pronta la replica di Cassano: "Ho rifiutato la Juventus per andare a giocare con Totti, il calciatore italiano più grande della storia. Ha fatto la storia, poteva vincere un paio di Palloni d'oro ma è rimasto fedele alla sua gente e alla sua squadra".

Protagonista al Colosseo alla festa di Francesco Totti , Antonio Cassano ha regalato un bel siparietto col Pupone . Che prima ne ha cantato le lodi: "Cassano calcisticamente è il calciatore più forte con cui ho giocato, senza togliere nulla agli altri. Parlavamo la stessa lingua. Siamo stati tanto insieme quando lui è arrivato a Roma. Stavamo assieme sempre. In campo dimostravamo ognuno il proprio valore. Non sto qua a dimostrare il valore di Antonio".

