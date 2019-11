© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il problema di Carlo Ancelotti a Napoli è l'assenza di un vice". L'ha detto nel corso di 'Tiki-taka' Antonio Cassano, ex attaccante che s'è così espresso sui problemi della squadra partenopea. "Ancelotti è un grandissimo allenatore e gestore. Ma non dimentichiamoci che al Milan ha avuto Tassotti come vice che per dieci anni gli ha curato tutto e al Chelsea ha avuto Clement. Poi al Bayern Monaco, come ora, si è portato il figlio Davide. Non so se è bravo o meno ma è troppo giovane, non può trattare con giocatori come Ribery o quelli che ha ora il Napoli. Carlo è un ottimo gestore ma serve anche qualcuno che pensi alla tattica e parli coi giocatori".