Cassano: "Italia? Ancelotti sarebbe ottimo. Buffon è l'unico top player"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Sky Sport, Antonio Cassano - ex attaccante della Roma attualmente svincolato - ha parlato anche del futuro della panchina dell'Italia: "Ancelotti nuovo ct? Sarebbe ottimo, ha fatto bene in tutte le parti del mondo, è un uomo perbene ed è un grandissimo allenatore, un vincente, mi farebbe piacere vedere un allenatore di livello internazionale che allena la Nazionale italiana. Però se dovessi dargli un consiglio, lui ha sempre allenato giocatori e squadre top, ma oggi in Italia di top player c'è solo Buffon...".