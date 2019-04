Cassano: "La Roma è Totti, vorrei vederlo fare il presidente"

Antonio Cassano, presente oggi negli studi di Sky, parla così dell'amico ed ex compagno Francesco Totti, ora dirigente alla Roma: "A me piacerebbe vedere Totti fare il presidente della Roma, può fare bene perché è una persona intelligente ed equilibrata. Affiancato da chi può consigliarlo in tema di acquisto di calciatori può fare ottime cose. La Roma è Totti, non Pallotta da Boston e non Baldini da Londra".