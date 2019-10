Cassano: "Lo dico io, Ancelotti voleva mandare via Insigne dal Napoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Lorenzo è come se fosse mio fratello". Inizia così Antonio Cassano, dagli studi di Tiki Taka, la sua analisi sul momento delicato di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. "Nessuno lo vuole dire - sottolinea Cassano - ma secondo me Ancelotti ha tentanto in tutte le maniere di mandarlo via, visto che ha preso Lozano in estate". Lo stesso ex attaccante, poi, ha concluso, con una riflessione di natura tattica, rivolta allo studio: "Per quale motivo Ancelotti ha messo in disparte il 4-3-3 con cui il Napoli giocava a memoria?".