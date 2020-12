Cassano: "Lukaku non è tra i migliori 5 centravanti al mondo. Eriksen? Conte lo sta umiliando"

Lukaku non è tra i cinque migliori attaccanti al mondo e Conte sta trattando Eriksen. Sono alcuni dei concetti espressi dall'ex attaccante dell'Inter Antonio Cassano, nel corso di una diretta twich realizzata ieri sera con Christian Vieri: "Ad oggi metto davanti a Lukaku Benzema, Lewandowski, Firmino, Haaland, Aguero e Kane: tutti questi sono molto più forti di lui. Lukaku è solo un animale dal punto di vista fisico; poi è vero che in Serie A è devastante, è fuori discussione". Cassano ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni del centrocampista belga, nel corso di una intervista rilasciata a 'France Football'.

Nella diatriba tra Eriksen e Conte, Cassano poi si schiera apertamente dalla parte del danese: "Secondo me è una cosa personale. In nazionale a settembre ha detto determinate cose e Conte ha rosicato. Non si può trattare così Eriksen umiliandolo: per un campione come lui è la cosa peggiore. Gliela sta facendo pagare, lo sta mettendo nelle condizioni di andare via a gennaio, perché altrimenti lo umilierà ancora fino a giugno".