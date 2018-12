Cassano: "Messi? Per prenderlo l'Inter dovrebbe vendere tutta la rosa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dagli studi di Tiki Taka Antonio Cassano ha parlato anche della provocazione lanciata da Cristiano Ronaldo di vedere Leo Messi in Italia: "Cosa verrebbe a fare? Messi è in una delle squadre migliori al mondo, non capisco perché dovrebbe cambiare e venire qua. Come lo vedrei all'Inter? Ne sarei felice, ma c'è un problema. L'Inter dovrebbe vendere tutta la squadra per poter prendere Messi".