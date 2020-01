Nel corso di una lunga intervista ai microfoni di 'Roma TV', Antonio Cassano è tornato sulla trattativa che nell'estate 2001 lo portò alla Roma: "Io mi ricordo che dovevo andare alla Juve, avevo l'appuntamento con Moggi ad Avellino. Quella sera però Baldini aveva chiamato il mio procuratore e gli disse che la Roma era interessata a me e Capello voleva parlarmi. All'epoca il mio idolo era Totti e per me è ancora oggi il giocatore più forte della storia italiana. Quando l'ho saputo ho detto che Moggi poteva aspettare ad Avellino, io sarei andato alla Roma".

Sul suo passaggio dalla Roma al Real Madrid, questo in pensiero di Cassano: "La Roma mi ha cambiato la vita. Io pensavo di giocare a Roma a lungo, ma c'era un'offerta dalla squadra migliore della storia, il Real. Come si fa a rifiutare? Mi sono sentito forte, uno di loro. Loro avevano dato via Figo e Owen, due palloni d'oro, e se mi hanno cercato a 22 anni qualcosa voleva dire. Poi lì ho fatto il pazzo scatenato e l'ho pagato, ma così va la vita. Ancora mi criticano per il pellicciotto, ma io sono questo. Oggi, con la maturità, non lo rifarei, ma ero giovane".