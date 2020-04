Cassano: "Se farò il ds, il merito è di Ausilio. Chiamerò subito Adani, il Messi degli opinionisti"

Curioso siparietto durante il collegamento di Antonio Cassano, oggi ospite di Sky. L'ex fantasista ha risposto così ad una domanda di Piero Ausilio, ds dell'Inter: "Se ho intrapreso la strada del ds è solo merito suo, è il migliore che c'è in circolazione, ma non si vende bene. Fa bene comunque ad essere così, è il numero 1. Ferrero? L'ho incontrato sei mesi fa e ci siamo presi tempo per capire bene la situazione, abbiamo parlato e l'idea di fare il ds c'è, voglio capire se lui non ha cambiato idea. Io vivo di calcio, è la mia vita. Se dovessi avere una opportunità la prima persona che contatterò sarà Lele Adani, il Messi degli opinionisti, conosce anche i giocatori della Bolivia e dell'Ecuador".