Cassano: "Se non avessi giocato a pallone, avrei lavorato in salumeria"

Cosa avresti fatto se non avessi fatto il calciatore? Domanda forse dalla risposta scontata, ma Antonio Cassano riesce a non essere mai banale e nel suo collegamento a Sky ha risposto così: "A scuola andavo poco e niente, non avevo grandi qualità intellettuali, la cattiva strada non credo l'avrei presa perché non volevo dare una delusione a mia madre. Avrei fatto un lavoro comune, molto semplice: in salumeria, o in un supermercato".