Cassano sulla Serie A: "CR7 di un altro pianeta, tra le punte bene Chiesa"

Ospite di Sky, l'ex fantasista di Samp, Parma e non solo, Antonio Cassano, parla così degli attaccanti emergenti e affermati che giocano in Serie A: "Ronaldo fa un altro sport, in Italia degli attaccanti l'unico che mi piace è Chiesa della Fiorentina, ha agonismo e qualità, gli altri non mi esaltano. In Italia, Juve a parte, non vedo grandi attaccanti".