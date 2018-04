Cassano: "Totti mi ha detto che gli sarebbe piaciuto continuare a giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Sky Sport, Antonio Cassano - ex attaccante della Roma attualmente svincolato - ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Francesco Totti: "Mi ha detto che Di Francesco è un grande allenatore, mi ha parlato di quello che gli piacerebbe fare in futuro, anche se mi ha confessato che gli sarebbe piaciuto continuare a giocare, ma adesso ha intrapreso una nuova carriera".