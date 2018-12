Cassata illude, Farias trova il pari. Frosinone-Cagliari finisce 1-1

Frosinone-Cagliari 1-1 (14' Cassata, 77' Farias)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frosinone e Cagliari danno vita ad una partita divertente e alla fine dei 90 minuti si dividono la posta col risultato di 1-1. Alla rete di Cassata al 14esimo del primo tempo ha risposta, nella ripresa, il subentrato Farias. Da segnalare, all'86esimo, l'espulsione per doppio giallo di Niccolò Barella.

FROSINONE SUBITO AVANTI - Ottima partenza del Frosinone, che nei primi 15 minuti tiene in mano il pallino del gioco e costringe il Cagliari sulla difensiva. E infatti, al 14esimo, ecco il vantaggio ciociaro con Francesco Cassata. Maiello riceve sulla fascia sinistra e cambia lato cercando profondo Zampano. Il terzino appoggia di testa per l'accorrente Cassata che dall'altezza del dischetto del rigore trafigge l'incolpevole Cragno.

REAZIONE STERILE DEL CAGLIARI - La squadra di Maran accusa il colpo e rischia anche di incassare il secondo gol. Campbell è ispirato e crea costanti pericoli alla difesa sarda, cercando spesso e volentieri la testa di Ciofani e provando il gol ad effetto in rovesciata. Il Cagliari invece si affida al contropiede e ai tiri da fuori, ma senza risultati apprezzabili. E al termine del primo tempo il risultato resta fermo sull'1-0.

IL COPIONE NON CAMBIA - Nella ripresa il Frosinone rientra bene in campo, con compattezza ed equilibrio. L'intervallo fa bene anche al Cagliari che almeno a livello mentale sembra avere maggiori certezze e qualche idea in più. Sportiello è bravo in almeno un paio di occasioni su Pavoletti, Joao Pedro cestina una buona occasione tirando alto dal limite dell'area ed il Frosinone si affida in tutto e per tutto agli strappi di Joel Campbell. Ed il gol, da una parte o dall'altra, sembra solo questione di tempo.

CAMBI DECISIVI - Poco dopo l'ora di gioco Maran manda in campo Faragò e Farias per Bradaric e Sau. E l'inerzia della partita cambia, anche perché Longo toglie Campbell e la forza offensiva ciociara diminuisce di intensità. E come detto i cambi, dalla parte del Cagliari, fanno tutta la differenza di questo mondo. Faragò si fa vedere subito in zona gol, pochi secondi dopo ecco il pari firmato Diego Farias. Pavoletti lavora a centrocampo e apre per Joao Pedro. Il brasiliano vede il movimento di Farias e lo trova con un'ottima palla bassa che aspetta solo di essere spinta in porta.

FINALE CALDO - Il Cagliari prova a cercare la clamorosa vittoria ma a 5 minuti dal termine resta in dieci a causa dell'espulsione di Niccolò Barella, portato fuori dal campo a forza dai dirigenti sardi. A quel punto il pareggio sembra andare più che bene al Cagliari e nonostante lo sforzo finale della squadra di Longo il risultato non si smuove più dall'1-1.