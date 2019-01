© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' da poco terminato il primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, con i bergamaschi avanti per 2-0. Castagne ha firmato il vantaggio nerazzurro al 37', due minuti dopo è arrivato il raddoppio di Zapata. Bianconeri sotto nel punteggio e nel morale perché, subito dopo la seconda rete dei padroni di casa, è arrivata l'espulsione di Max Allegri. Il tecnico bianconero lamentava una punizione non assegnata alla Juve poco prima della marcatura di Duvan, l'arbitro Pasqua l'ha immediatamente allontanato per proteste. Già effettuato un cambio per parte: fuori Ilicic e Chiellini per problemi muscolari, dentro Pasalic e Joao Cancelo.