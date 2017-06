Castan, il padre chiarisce: “Futuro dipende dalla Roma, no ad altri prestiti”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' ormai certo che il Torino non riscatterà Leandro Castan, difensore 30enne che tornerà così alla Roma. Alcuni media brasiliani hanno ipotizzato un ritorno, mediante la formula del prestito, del calciatore al Corinthians. Tuttavia, il padre del difensore ha escluso un futuro altrove con una cessione a titolo temporaneo. Marcelo Castan, infatti, a Yahoo Sport ha detto: “Il 6 giugno ho un incontro con la Roma. Se Leandro non resterà in giallorosso, la prima alternativa è il ritorno al Corinthians. Se ci diranno che rientra nei piani della Roma, allora continuerà in giallorosso. Ma non vogliamo un altro prestito, vediamo se con il Corinthians si può trattare per una cessione a titolo definitivo. I problemi fisici avuti quest'anno sono di natura muscolare, nulla a che vedere con l'operazione al cervello, che Leandro ha superato. In passato c'è stato l'interesse di qualche altro club brasiliano, ma a loro non ho mai dato segnali d'apertura", le parole riportate da Vocegiallorossa.it.