Castellini: "Juve quasi campione? Più demerito del Napoli"

© foto di Federico De Luca

Marcello Castellini, ex calciatore, su MC Sport

La Juve si avvicina ancora di più allo Scudetto:

"L'unico verdetto che ci aspettavamo. Se non sarà questa, sarà la prossima settimana. L'aumento del gap? Più demerito del Napoli, che con Ancelotti ha cambiato mentalità. Rispetto all'anno scorso con Sarri, gli azzurri hanno pensato anche alla coppa, hanno ampliato il discorso. Alla lunga quindi hanno pagato questo nei confronti della Juventus".

Questo Napoli è adatto all'idea di calcio di Ancelotti?

"Ancora non è il suo Napoli. Lui è stato molto intelligente, modificando poco soprattutto all'inizio. Servono giocatori di alto livello, come quelli della Juventus, anche se tra le due società c'è una differenza di budget. Il club azzurro deve prendere un paio di giocatori che alzano il livello della squadra, anche dal profilo dell'esperienza".

Da calciatore hai condiviso lo spogliatoio con Allegri...

"Aveva questo tipo di carattere anche prima. Riesce a gestire con serenità situazioni difficili e ha sempre saputo leggere bene le partite, sia da calciatore che adesso da allenatore. Era un centrocampista e questo lo ha facilitato".

Giampaolo è sottovalutato?

"Sono d'accordo, a me piace molto. Lo seguo da diversi anni, forse ha pagato qualcosa a livello caratteriale inizialmente. Ha fatto fatica a stare in questo mondo ma ora sta ottenendo i risultati con la Sampdoria, che gioca molto bene: è un piacere vederla in campo. Secondo me a livello tecnico è pronto per una grande squadra, anche se non lo conosco sotto l'aspetto della gestione dello spogliatoio".

Sul ko del Bologna a Bergamo:

"Non ho visto la partita, è l'unica del Bologna quest'anno che non ho seguito. Le scelte di Mihajlovic? Durante un turno infrasettimanale ci sta che qualche giocatore sia stanco. Vedremo come la squadra reagirà contro il Chievo. Lunedì servono i tre punti, non sono ammessi altri risultati".