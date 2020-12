Castillejo: "I gol mi danno fiducia. E' stata una preparazione difficile a causa degli infortuni"

vedi letture

Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del girone di Europa League contro lo Sparta Praga: "Non è stata la miglior preparazione per i problemi fisici che ho avuto perché sono stato fermo tanto tempo. Ora sto bene e sono pronto per aiutare la squadra a fare ciò che stiamo facendo. Questi gol mi fanno salire di fiducia e di morale e ora sto molto molto meglio".