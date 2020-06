Castillejo: "Milan vicino al piazzamento europeo, può succedere di tutto"

"Lo spavento rimane, a nessuno piace avere una pistola puntata alla testa. Ma per fortuna i ladri sono stati trovati". Samu Castillejo ha parlato così di ciò che resta della rapina subita la scorsa settimana. "È stato tutto così veloce. E mio padre è pure un membro della Guardia Civil, ma in questi giorni voglio solo parlargli di cose positive. Ciò che abbiamo vissuto ci fa apprezzare altri argomenti" ha raccontato il giocatore del Milan in un'intervista rilasciata a Radio Marca. "La ripartenza del calcio? C'è stato un momento in cui anche qui abbiamo pensato che non saremmo riusciti a portare le competizioni a termine. Ci stiamo preparando duramente perché non sarà facile giocare tre volte alla settimana. Siamo vicini al piazzamento europeo in campionato, può succedere tutto. Il modo di lavorare di Milan e Juventus è quello che più somiglia al Real Madrid e al Barcellona".