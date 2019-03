Castillejo: "Samp grande squadra, ma noi abbiamo voglia di Champions"

Fonte: milannews.it

Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della ripresa del campionato: "Siamo in un bel momento, stiamo anche lavorando bene. Abbiamo avuto una settimana un po’ più libera per le Nazionali. Ora abbiamo voglia di affrontare la partita di sabato".

Sulla settimana trascorsa: "Ho lavorato sulla forza, come al solito quando c’è la settimana libera quando non ci sono i giocatori della Nazionale. C’è voglia di giocare sabato".

Su Gattuso: "Non si ferma un giorno, è sempre carico".

Su Caldara: "È stato fermo per tanto tempo. È tornato. Penso sia un giocatore che può dare tanto e potrà essere utile da qua alla fine".

Su Piatek: "Sappiamo tutti chi abbiamo in squadra. È un giocatore fortissimo. Fuori dal campo, anche, è bravissimo. È una bravissima persona, può aiutare molto questa squadra".

Su Calhanoglu: "È un grandissimo giocatore. Anche fuori dal campo c’è una relazione diversa, scherziamo tanto. È una bravissima persona e anche lui aiuta tanto la squadra".

Sulla Champions: "Si vede la voglia della squadra, vogliamo finire in Champions League. Penso che siamo vicini al nostro obiettivo e speriamo di giocarla".

Sul desiderio di giocare di più: "Per i calciatori che arrivano in una nuova squadra, la cosa più importante è giocare con continuità per stare bene. Il mister sa che posso aiutare la squadra quando lui vuole".

Sulla Samp: "È una squadra che gioca molto bene. Abbiamo visto in Coppa Italia. Vediamo come andrà la partita, ma l’abbiamo preparata bene e penso andrà bene".

Su Quagliarella: "È un giocatore troppo forte. Lo ha già dimostrato, anche per la sua età. Dobbiamo stare attenti a lui".