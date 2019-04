Castillejo: "Sognavo il Milan fin da bambino, vorrei vincere un trofeo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo è stato intervistato da Milan TV nel prepartita di San Siro, a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio.

Sulla gara: "Il ritorno di una competizione come la Coppa Italia cambia quando c'è un risultato aperto. Si parte dallo 0-0 ma loro sanno che con un gol ci complicherebbero la partita".

Sulla tattica: "Il mister ha parlato con me, mi ha detto che devo giocare più dentro rispetto al solito, mi ha detto come affrontare la partita e come poter arrivare in finale".

Sul Milan: "Già da bambino sognavo il Milan, essere qui per me è un sogno. Se potessi giocare una finale e vincerla sarebbe straordinario".