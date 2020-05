Castillejo sul suo futuro: "Voglio restare al Milan ancora per tanti anni"

Lunga e interessante intervista concessa ai taccuini di 'AS' da Samu Castillejo, esterno offensivo del Milan che prima dello stop stava vivendo il miglior momento da quando è sbarcato in Italia: "Chi mi conosce sa quanto sono duro. Il primo anno è servito per adattarmi, è difficile mostrare il proprio valore quando si giocano solo 15 minuti e una partita dall'inizio ogni 2-3 settimane. Il cambiamento nasce sempre quando ti mettono in gioco, al di là dei sistemi di gioco. Se c'è fiducia e ti fanno sentire importante, entri in fiducia", ha detto Castillejo che sul futuro non ha dubbi: "Il 2020 è iniziato bene e voglio restare qui ancora per molto tempo".