Casting ds in casa Roma, giovedì si capirà se sarà possibile arrivare a Fabio Paratici

Il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola fa il punto sul casting per il direttore sportivo che sta andando in scena in queste settimane in casa Roma. Quella di giovedì sarà una giornata chiave perché andrà in scena l'Assemblea degli Azionisti della Juventus. In quella occasione - si legge - si capirà se Andrea Agnelli confermerà o meno la fiducia in Fabio Paratici: se l'attuale uomo mercato bianconero verrà sfiduciato, allora la Roma si farà trovare pronta e proverà a portarlo in tempi rapidi nella Capitale. Altrimenti, il nuovo proprietario Dan Friedkin dovrà inevitabilmente valutare delle alternative: i nomi più gettonati al momento sono quelli di Campos, Rangnick ed Emenalo.