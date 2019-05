Casting Juve, anche Mourinho si sfila dalla corsa. A 9 anni dal Triplete

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

As approfondisce la possibilità che sia Josè Mourinho a diventare il nuovo tecnico della Juventus, ricevendo il testimone di Massimiliano Allegri. Rivelando che il portoghese si è sfilato dalla corsa alla panchina più ambita d'Italia nonostante i rapporti con Cristiano Ronaldo siano tornati ottimi, dopo qualche screzio ai tempi di Madrid. Il desiderio di CR7 di tornare a lavorare con lo Special One ha "riempito d'orgoglio" Mourinho, che è però troppo legato all'Inter e all'impresa del 22 maggio di nove anni fa (il Triplete nerazzurro, ndr) per poter solo pensare di vestirsi di bianconero. Si tratta comunque di una operazione che non ha mai visto il tecnico coinvolto direttamente, anche se Cristiano Ronaldo l'avrebbe caldeggiata con forza.