Casting Lazio per l'attacco, in pole c'è Hagi jr. Tutti i nomi nella lista di Tare

Tante candidature e un solo obiettivo: rinforzare l’attacco con un elemento in grado di completare il terzetto composto da Immobile, Caicedo e Correa. E' questo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'obiettivo di mercato della Lazio.

Hagi e Vlahovic - Tra questi ultimi l’ipotesi più concreta porta ad un figlio d’arte, il romeno Ianis Hagi. Ha 21 anni, gioca nel Rangers in Scozia, ma è di proprietà dei belgi del Genk. Costa una decina di milioni, la Lazio lo ha messo da tempo nel mirino. Può giocare sia da prima sia da seconda punta e questa sua duttilità lo rende ancora più appetibile. Dalle parti di Formello piace molto anche il ventenne serbo Dusan Vlahovic, esploso quest’anno nella Fiorentina. Non sarà facile strapparlo alla società viola e pertanto è una pista che difficilmente potrà prendere piede. Tra gli elementi di prospettiva seguiti dal club biancoceleste c’è anche il kosovaro Vedat Muriqi. Ha quasi 26 anni, non è giovanissimo come Hagi e Vlahovic, ma è comunque un giocatore che può ancora crescere tanto. Ha iniziato a farlo quest’anno nel Fenerbahce, può continuare ora nella Lazio.

Giroud e gli altri - Non solo giovani, però. La Lazio segue pure attaccanti esperti. Uno, Olivier Giroud, lo aveva quasi preso a gennaio. Ci proverà di nuovo nelle prossime settimane, visto che il francese si libera a parametro zero dal Chelsea, ma sarà difficile battere la concorrenza dell’Inter. Complicata anche la strada che porta ad un altro attaccante dei Blues in scadenza di contratto: lo spagnolo Pedro. Più agevole invece la pista che conduce al russo Dzyuba, altra punta esperta che sta per svincolarsi.