© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, sulle colonne di Tuttosport. L'argentino si è raccontato a pochi giorni dalla sfida con il Torino: "Lunedì ci aspetta una partita difficile. A Cagliari mi trovo molto bene, mi ricorda tanto la Sicilia. Ho grande nostalgia di Catania. Finora la stagione è positiva, anche se potevamo avere qualche punto in più. Abbiamo mostrato un bel gioco, meritavamo di stare più in alto. Maran esalta le nostre qualità, ci fa sentire tutti utili. Ha schierato tutti, sa che i ricambi sono validi. Il Torino? È una squadra forte, verrà a Cagliari per vincere, con voglia di rivalsa dopo la sconfitta con il Parma. Sarà una sfida senza favoriti. Belotti è il nemico numero uno: un attaccante completo, di movimento e grane qualità. Poi c'è il piccoletto Iago Falque, ti può dare fastidio".