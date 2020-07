Castrovilli e la Nazionale: "Quando ho esordito ero quasi in lacrime. Ora obiettivo Europei"

vedi letture

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, quest'anno ha anche esordito in Nazionale e adesso punta forte ad una chiamata per il prossimo anno, quando ci saranno gli Europei: "Non potevo chiedere nulla di più. L’esordio mi ha fatto vivere una delle emozioni più grandi della mia vita, quando il ct mi ha detto di entrare ero quasi in lacrime, non ci credevo. Eppure è stato così, non dimenticherò mai quella notte. Europei? È un obiettivo, ma per arrivarci devo pensare solo a far bene con la Fiorentina sapendo anche che la concorrenza è tanta perché l’Italia ha dei centrocampisti davvero formidabili".