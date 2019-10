Castrovilli e Milenkovic ribaltano Boga: Fiorentina batte Sassuolo 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importantissima vittoria della Fiorentina che si impone in rimonta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Viola che tornano al successo dopo il pareggio di Brescia e la sconfitta contro la Lazio: grazie a questi tre punti la formazione di Vincenzo Montella raggiunge quota 15 in classifica.

IL PRIMO TEMPO - Nella prima frazione di gioco Sassuolo in vantaggio con Boga che ha saltato sia Milenkovic che Pulgar prima di battere Dragowski con un destro potente e preciso sul secondo palo. In avvio era stato invece Boateng a sfiorare la rete del vantaggio, con una deviazione in scivolata su cross dalla sinistra di Dalbert che ha però colpito il palo. Al 38' gol annullato a Benassi per posizione di fuorigioco di Pulgar autore del cross.

RITMI BASSI - Pochi sussulti nel primo quarto d'ora della ripresa, con la Fiorentina costantemente nella metà campo del Sassuolo senza però riuscire a essere mai pericolosa. Al 58' la prima sostituzione della partita: fuori Djuricic nel Sassuolo e dentro Pedro Obiang. Al 61' anche la Fiorentina opera il primo cambio, con Rachid Ghezzal al posto di uno spento Sottil, mai in grado di fare la differenza sulla corsia di destra.

PARI DI CASTROVILLI - Pareggio della Fiorentina al 62'. Cross dalla destra di Venuti e ottimo inserimento di Castrovilli che di testa ha battuto Consigli non lasciando scampo al portiere neroverde. Esultanza con dedica per Franck Ribery, squalificato e in tribuna al Mapei Stadium. Altro cambio poi nelle fila del Sassuolo, con Defrel che ha preso il posto di Caputo al 69'. Viola che corrono ai ripari e provano a vincere la partita con l'ingresso in campo di Dusan Vlahovic al posto di Boateng.

LA DECIDE MILENKOVIC - Occasione per la Fiorentina all'81': cross di Pulgar dalla destra e colpo di testa di Milenkovic respinto da Consigli in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner successivo gran palla di Castrovilli a centro area e questa volta il serbo riesce a insaccare portando la Fiorentina in vantaggio. Altra occasione, sempre per il numero 8 gigliato in contropiede, ma il centrocampista classe 1997 non è riuscito a dare forza alla sua conclusione, pur da ottima posizione. Al novantesimo clamoroso gol mancato dal Sassuolo con Marlon che tutto solo davanti alla porta al limite dell'area piccola ha mandato incredibilmente a lato.