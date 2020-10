Castrovilli ha sposato il progetto Fiorentina. E dal club arriva la proposta di un ulteriore rinnovo

Archiviata la finestra estiva di mercato, l’attenzione in casa Fiorentina si sposta sui prolungamenti di contratto. In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - si arriverà al 2025 per Gaetano Castrovilli, il numero 10 viola che 12 mesi fa ha allungato fino al 2024. Serve un ulteriore step, anche a livello economico per un giocatore che ha sposato il progetto targato Commisso e che è pronto ad essere equiparato ai top player anche sotto il profilo finanziario arrivando a raddoppiare l’ingaggio attuale, intorno al milione e mezzo di euro. A lui si sono interessati i più importanti club, italiani ed internazionali, ma la Fiorentina ha fatto muro: adesso la volontà è quella di mettere il ragazzo di Canosa di Puglia davvero al centro di tutto.