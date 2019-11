Castrovilli box to box e goleador: il prossimo passo è la Nazionale

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca

Dopo le prime partite giocate da Gaetano Castrovilli, si diceva che l'unica cosa che gli mancava per consacrarsi tra i giocatori rivelazione della stagione era il gol. Detto, fatto. Il giovane pugliese contro il Parma ha segnato la seconda rete consecutiva dopo quella contro il Sassuolo, permettendo alla Fiorentina di conquistare un altro punto pesante anche se amaro. Un centrocampista sempre più totale, capace di prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà e di correre box to box, ricordando molto il calcio inglese.

AZZURRO IN ARRIVO - Mancini, dopo averlo tenuto sott'occhio fin dall'estate, lo chiamerà nel corso delle prossime convocazioni per l'Italia e ne testerà le capacità direttamente a Coverciano. Una convocazione che, se verrà confermata, è meritatissima e potrebbe creare qualche grattacapo al ct anche in chiave Europeo. E' chiaro che undici partite siano poche per valutare definitivamente le qualità di un ragazzo di 22 anni, ma è vero che dopo le prime uscite che avevano stupito tutti, ciò che è arrivato dopo è anche meglio, compresi i gol decisivi arrivati nelle ultime due giornate.

IL NUOVO TESORO VIOLA - Ogni partita che gioca con questa qualità, il valore di Castrovilli aumenta, per la gioia del presidente Commisso e del ds Pradè, capace di rinnovargli il contratto anticipando le mosse delle migliori squadre europee già da settimane sulle sue tracce. La Fiorentina se lo terrà stretto e lo metterà al centro del progetto di giovani italiani che la nuova proprietà sta chiedendo fortemente ai propri dirigenti. Un giocatore totale, futuro di Firenze ma anche probabile futuro per la maglia più importante che c'è, ovvero quella azzurra.