Castrovilli: "Mi sono sentito importante dopo il cambio con la Juve"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha annunciato di aver rinnovato il proprio contratto con i viola fino al 2024 in conferenza stampa. Ecco alcune dichiarazioni a proposito della consapevolezza di essere diventato importante per la squadra di Montella: "Ringrazio il mister della fiducia che mi ha dato. Io penso a migliorarmi ogni giorno e a limare quei piccoli particolari per fare sempre meglio. Mi sono sentito importante quando sono uscito contro la Juventus, con lo stadio che mi applaudiva. Sono contento di questo".