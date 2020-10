Castrovilli: "Non posso giudicare la scelta di Chiesa. Io voglio l'Europa con la Fiorentina"

vedi letture

"Il mio sogno è quello di giocare quanto prima in Europa con la Fiorentina". A dichiararlo è Gaetano Castrovilli che in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parla anche dell'interessamento delle big nei suoi confronti: "Fa piacere che i top club abbiamo mostrato apprezzamento ma io penso solo ai viola". Poi sull'ex compagno Chiesa passato di recente alla Juventus: "Non posso giudicare le sue scelte professionali, lui ha deciso così e posso solo dirgli in bocca al lupo". Infine sulla lotta scudetto e le possibili outsider: "Sulla carta Juve e Inter sono le più attrezzate ma ci sono altre squadre come Napoli e Milan che hanno dimostrato di fare bene e che potrebbero lottare da outsider".