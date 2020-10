Castrovilli ora è pure goleador. I riflettori, la Fiorentina e un rinnovo che s'ha da fare

vedi letture

La Serie A sta scoprendo una veste di Gaetano Castrovilli fin qui tenuta ben nascosta dall'attuale numero 10 della Fiorentina: il gol. Andato a segno già quattro volte, il classe '97 pugliese sta giustificando a suon di prestazioni gli interessamenti che continua a ricevere sul suo conto da parte di alcune big italiane, fin qui rispedite al mittente dal suo presidente Commisso, di comune accordo con lui e l'entourage. Ora il numero uno viola tornerà negli Stati Uniti, ma l'obiettivo, il mandato che ha Pradè è chiaro: blindare Gaetano. Un incontro era già in programma da tempo, e tutto lascia intravedere una certa serenità nel cielo, per arrivare ad un nuovo contratto che premierebbe da una parte le prestazioni del calciatore, dall'altra la capacità della Fiorentina di valorizzare un talento sbocciato prepotentemente ad un'età, 22 anni, nella quale da altre parti, nel calcio, hanno smesso di darti credito. Non è il suo caso, per fortuna, e un rinnovo rassicurerebbe tutti. Così la Fiorentina, tutto il suo popolo, potrebbe continuare a godersi la versione goleador di un centrocampista atteso al grande salto - s'intende grande - anche in Nazionale per imporsi definitivamente sul palcoscenico italiano.