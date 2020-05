Castrovilli: "Ribery un mago. Nazionale? Mancini mi ha chiamato e mi ha spiegato il programma"

"La Nazionale? Mancini mi ha chiamato e mio ha spiegato come potrebbe evolversi il programma. Mi ha mandato un grande abbraccio. Giocare per l'Italia per me è un sogno". Parla così il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi anche sulla stella della squadra viola, Franck Ribery: "Per me è un mago. Ci è mancato veramente tanto, fa la differenza. Ho un rapporto speciale con lui. La mia vita è cambiata tanto rispetto ad un anno fa e ne sono felice. Questo periodo mi ha fatto crescere tanto. Io devo imparare a maturare e a prendere il meglio perché anche le sconfitte fanno crescere".