© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tris Lazio e derby in ghiaccio: a chiudere il derby di Roma, siglando il 3-0, ci pensa Danilo Cataldi. Subentrato a Correa, il centrocampista batte di prima intenzione col sinistro raccogliendo una sponda di Milinkovic-Savic dal limite. Come sul rigore di Immobile, Olsen intuisce ma non può respingere la gran botta di sinistro dalla lunetta. Qualche momento di attesa per il controllo VAR, poi la convalida e l'ammonizione a Cataldi che si è tolto la maglia nell'esultanza. Il derby, però, lo chiude lui: 3-0 Lazio, a segno Cataldi.