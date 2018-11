Cataldi: "Vogliamo il primo posto nel girone di Europa League"

Fonte: sslazio.it

© foto di Federico Gaetano

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è stato intervistato da Lazio Style Channel al termine della seduta odierna di allenamento: "L’umore nello spogliatoio è buono anche se contro il Milan potevamo fare di più, meritavamo un risultato diverso ma abbiamo pareggiato negli ultimi minuti e questo aspetto è positivo. Ora ci attende la trasferta di Cipro, cercheremo di andare lì per ottenere il massimo risultato e raggiungere il primo posto nel girone. Ci sono tutte le possibilità per vincere il girone: dipenderà da noi, ma non solo. Vedremo cosa accadrà tra Eintracht ed OM, noi giocheremo per vincere. Ci siamo qualificati con autorità in un girone difficile, cercheremo di compiere un passo in più arrivando al primo posto e cercando di evitare qualche avversaria che sarebbe meglio affrontare più avanti nella competizione".