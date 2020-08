Catalunya Radio - L'entourage di Messi gli consiglia di non presentarsi ai test di domenica

Nuovo, ennesimo, importante aggiornamento per quel che riguarda l'addio di Leo Messi al Barcellona. Dopo la richiesta di un incontro col club da parte del giocatore ed il no arrivato dai vertici blaugrana, Catalunya Radio aggiunge nuovi dettagli alla situazione: in particolare, spiega l'emittente, le dimissioni del presidente Josep Maria Bartomeu non farebbero cambiare idea a Messi, che pone al centro delle proprie critiche il progetto sportivo blaugrana.

Inoltre, e questa è la grande novità, i legali della Pulce gli avrebbero consigliato di non presentarsi domenica al raduno blaugrana per i test PCR, quelli previsti dal protocollo anti-Covid a cui i giocatori del Barcellona dovranno sottoporsi prima di riprendere gli allenamenti lunedì. Una notizia che, se confermata, amplierebbe ulteriormente una frattura che sembra già insanabile.