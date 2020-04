Cavani all'Inter in coppia con Lukaku? Ipotesi percorribile solo con la cessione di Lautaro

La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine dedicate all’Inter, parla del possibile arrivo di Edinson Cavani in nerazzurro dalla prossima stagione. Un arrivo, quello dell’uruguayano, subordinato alla eventuale cessione di Lautaro Martinez su cui il Barcellona resta in forte pressing. A quel punto, anche se restiamo chiaramente sul piano delle ipotesi, Antonio Conte potrebbe creare quell’attacco pesante che già aveva in mente la scorsa estate (con l’arrivo di Edin Dzeko). Cavani andrebbe a far coppia con Romelu Lukaku, un tandem che toglierebbe qualità tecnica all’Inter ma certamente aggiungerebbe potenza ed esperienza. Il problema potrebbe essere legato alla convivenza, visto che sia Lukaku che Cavani sono due centravanti nel vero senso della parola. Due che amano giocare centrali e ricevere palloni da manovrare per la squadra. Un dubbio tattico che dovrà eventualmente sciogliere lo stesso Conte che come detto è il primo sponsor per l’arrivo a Milano del Matador (dopo esserlo stato lo scorso anno per Lukaku).