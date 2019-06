© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani non si muove da Parigi. Da sempre "pallino" dei tifosi del Napoli, che lo riabbraccerebbero volentieri, ma finito anche nelle mire di club esteri come Arsenal e Atletico Madrid, l'uruguaiano ha chiarito dal Brasile, dove si sta giocando la Copa America, di voler rimanere in Francia: "Ho parlato coi dirigenti prima di partire. Ho discusso con il club per dire che sono orgoglioso di essere al PSG. Voglio finire il mio contratto lì, rimanere a Parigi".