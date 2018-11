Cavani e la sfida al Napoli: "Tornare al San Paolo sarà emozionante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Edinson Cavani pensa alla partita contro il Napoli in Champions League. L'attaccante del Paris Saint-Germain, sogno nemmeno troppo nascosto del club azzurro per il reparto offensivo del futuro, ha parlato al canale ufficiale del Golden Foot, premio che ha vinto due sere fa a Montecarlo. "La sfida del San Paolo? Tornare in quello stadio, con quei tifosi sarà un'emozione speciale. Sarà una bella partita e dovremo dimostrare di aver fatto il salto di qualità e di saper affrontare le pressioni come questa. Se perdiamo a Napoli sarà difficile passare il girone di Champions", ha aggiunto il Matador che ora pensa solo al PSG. Il suo presente si chiama anche Mbappé e Neymar: "Non è vero che non andiamo d'accordo. Siamo in una fase di lavori in corso, ma questo non vuol dire che non andiamo d'accordo. Spero che il lavoro con Tuchel possa dare alla squadra la struttura perfetta per fare una grande stagione tutti insieme", ha aggiunto l'ex centravanti partenopeo.