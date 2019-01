© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani e il PSG: contratto fino al 2020, tante voci su un eventuale ritorno a Napoli. Direttamente da Doha, l'uruguaiano ne ha parlato a Le Parisien: "Rinnovo? Per ora, non abbiamo ancora parlato del contratto. Non c'è discussione intorno ad un prolungamento. Se il club vuole parlarmene, va bene. Se il club preferisce dire 'grazie mille per tutto e arrivederci', non sarà un problema. È la vita".

Ultima stagione al Psg?

"Al momento, penso a concludere il mio contratto e forse la mia carriera. Avrò 33 anni e andrò verso i 34. Non so se continuerò a giocare dopo il 2020, e se sarà a Parigi. Ma voglio arrivare alla fine del mio contratto. Mi sento bene a Parigi, il club è felice con me, penso, anche i fan".

Rapporto speciale con il Parco dei Principi?

"Ci sono stati alti e bassi. Con i tifosi avevamo bisogno di tempo per trovare ... forse non l'amore ma, diciamo, ammirazione reciproca. Questo dà forza per continuare".