Cavani pensa a Napoli. Ma c'è un nuovo nemico: primi contatti con la Cina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edinson Cavani con il cuore a Napoli ma con la testa attratto dalla Cina. Questo è quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza la situazione legata al futuro dell’attaccante: Non rinnoverà col PSG - si legge -, ed ha un contratto di 12 milioni netti fino al 2020. Il quotidiano spiega come Cavani abbia una certa nostalgia di Napoli e dei figli, ma allo stesso tempo racconta di primi approcci con diversi club cinesi disposti a garantirgli ingaggi faraonici, ben superiori ai 6-7 milioni di cui aveva parlato De Laurentiis per far concretizzare il suo ritorno in azzurro.