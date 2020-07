Cavani-Roma, l'intermediario: "L'offerta al Matador è di un gruppo che vuole acquistare il club"

La trattativa per portare Edinson Cavani alla Roma nasce come spin-off di quella che porterebbe un gruppo di investitori ad acquisire il club giallorosso. E l'offerta fatta pervenire sul tavolo del Matador sarebbe giunta non dalla Roma di Pallotta, ma proprio da questo gruppo, che avrebbe individuato in Cavani il primo rinforzo in caso di fumata bianca per l'acquisizione del club. A rivelarlo è Gastón Fernández, intermediario dell'operazione, intervistato da Ovacion, inserto sportivo di El Pais, tra i principali quotidiani uruguaiani.

Le parole di Fernandez. "Mi hanno contattato - spiega l'intermediario - per fare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello-agente di Cavani, ndr). Se questo gruppo acquisirà la Roma, vogliono Cavani in squadra. Tutto dipende da questo: ci sono trattative avanzate, ma non è facile acquisire un club così prestigioso. Ci sono molte cose da considerare, ma se l'affare si farà una delle loro priorità è Cavani". Fernandez, soprannominato il Mosquito, prosegue: "Sanno che sono vicino a Cavani e che parlo con lui di altre cose, non di calcio, perché il suo agente è Walter, però mi hanno chiamato e mi hanno detto di questa opportunità. Penso ci sia no buone possibilità, ma come dicevo tutto dipende dall'acquisto della Roma".