Cavani torna al San Paolo: standing ovation dei tifosi del Napoli

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

Tutto lo stadio in piedi per Edinson Cavani. Al momento del suo ingresso in campo per l'inizio del riscaldamento, l'attaccante del PSG - stasera in panchina perché non al 100% - è stato accolto dagli applausi dei tifosi del Napoli. Splendida la standing ovation che tutti i settori del San Paolo hanno riservato al Matador, grande ex e sogno proibito per le prossime finestre di calciomercato.