Cavani via da Parigi: è duello Atletico-Inter. L'addio del Matador inciderà anche su Neymar e Mbappé

"I nostri calciatori in scadenza di contratto non resteranno a Parigi". A confermarlo è stato il ds del Paris Saint-Germain in persona, Leonardo, che ha spalancato così le porte del club parigino ai vari Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ed Eric Maxim Choupo-Moting.

Una notizia, quella dell'addio a parametro zero dell'attaccante ex Napoli, che trova subito eco sul portale spagnolo As. Cavani, oltre a essere un grande obiettivo dell'Inter , piace infatti da tempo pure all'Atletico Madrid, pronto a sferrare una nuova offensiva dopo essere andato vicinissimo al suo arrivo già lo scorso gennaio.

La partenza sicura del Matador, inoltre, influenzerà - secondo la suddetta testata - la situazione di Neymar e Kylian Mbappé, sogni di mercato rispettivamente di Barcellona e Real Madrid, che da un lato potrebbero essere trattenuti nella capitale per motivi (anche) numerici, ma dall'altro puntare i piedi per andarsene visto il trattamento riservato al loro amico e compagno di squadra.